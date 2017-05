PRIESKUM: Korupciu je ochotný nahlásiť rekordný počet ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 30. mája (TASR) - Štyria z desiatich Slovákov tvrdia, že by korupciu určite alebo asi nahlásili polícii, ak by sa s ňou stretli. Je to najvyšší podiel od začiatku merania angažovanosti občanov v boji proti korupcii od roku 2002 v prieskumoch Transparency International. Pred 15 rokmi by tak spravilo len 17 percent občanov, pred piatimi rokmi 21 percent z nich. Stále je však väčšina občanov (51 percent) presvedčených, že korupciu by ani v prípade vlastnej skúsenosti neoznámili. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry FOCUS pre Transparency International Slovensko (TIS) na vzorke 1006 občanov oslovených 4. až 9. apríla.Ochotu ohlásiť úplatkárstvo nadpriemerne prejavili vysokoškolsky vzdelaní ľudia s vekom okolo 40 rokov, podnikatelia, ako aj nadpriemerne zarábajúci a pravicovo, resp. liberálne zmýšľajúci občania.uviedol riaditeľ TIS Gabriel Šípoš.Druhým faktorom rastúcej ochoty oznamovať úplatkárstvo je podľa Transparency aj zvýšený spoločenský tlak nekalé konanie nahlasovať a vystupovať proti nemu verejne, napríklad po vzore tzv. Bielych vrán či Zuzany Hlávkovej.dodal Šípoš.Podľa jeho slov za posledných 12 mesiacov výrazne vzrástlo medzi občanmi povedomie o existencii zákona o ochrane nahlasovateľov korupcie. Kým v máji o ňom vedelo len 26 percent občanov, dnes je to 44 percent. Stále však viac ako polovica občanov buď nevie, že majú zákonný nárok na ochranu, alebo si rovno myslí, že taký zákon u nás ani neexistuje.Aprílový prieskum Transparency tiež potvrdil, že úplatkárstvo je naďalej na Slovensku silne rozšírené. Až 11 percent respondentov priznalo, že za uplynulý rok zaplatili úplatok pri verejných službách. Ide o rovnakú mieru ako v predposlednom prieskume vo februári 2015. Nadpriemerne šlo o starších občanov s nízkymi príjmami, skôr maďarskej národnosti. Ide najmä o úplatky v zdravotníctve.