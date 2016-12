PRIESKUM: Ľahostajnosť zamestnancov ohrozuje kybernetickú bezpečnosť

Smartfón s rozšírenou realitou Foto: Tablet.tv Foto: Tablet.tv

Bratislava 27. decembra (TASR) - Firmy s menej ako 50 zamestnancami si robia oveľa menšie vrásky z rizikového správania vlastných ľudí na internete, ktoré by mohlo otvoriť dvere kyberzločinu. Z prieskumu Kaspersky Lab IT Security Risks 2016 totiž vyplynulo, že len 36 % malých podnikov má obavy z toho, že by ľahostajnosť zamestnancov voči dodržiavaniu bezpečnostných pravidiel mohla viesť k bezpečnostným hrozbám.Neinformovaní alebo ľahostajní zamestnanci, ktorých nevhodné správanie môže ohroziť kybernetickú bezpečnosť, znamenajú hrozbu pre organizáciu akejkoľvek veľkosti. Podľa prieskumu nezodpovedné IT aktivity zamestnancov patria medzi tri najčastejšie príčiny, pre ktoré sa firmy z celého sveta stávajú zraniteľné pre kyberzločincov. Svedčia o tom aj štatistiky – viac ako polovica spoločností (61 %) zaznamenala v roku 2016 kybernetický incident, k čomu do značnej miery prispelo aj rizikové správanie zamestnancov.Veľké aj menšie spoločnosti čelia v súčasnosti viacerým výzvam v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou, vrátane manažmentu neustále sa vyvíjajúcej IT infraštruktúry či prieniku tzv. BYOD trendov (z angl. bring your own device - prines si svoje vlastné zariadenie), kedy zamestnanci využívajú na prácu svoje vlastné digitálne zariadenia (smartfóny, tablety, notebooky atď.).Až 74 % spoločností v prieskume potvrdilo, že u nich za posledné 3 mesiace vzrástol počet smartfónov využívaných na vybavovanie pracovných záležitostí. Rovnako to platí aj pre tablety, čo potvrdilo 71 % firiem. Táto skutočnosť núti spoločnosti, bez ohľadu na ich veľkosť, byť ostražitejšími v otázkach IT bezpečnosti a sústrediť väčšiu pozornosť na aktivity zamestnancov predstavujúce potenciálne riziko.," zdôrazňuje Vladimir Zapolyansky, šéf sekcie SMB Marketingu, Kaspersky Lab.