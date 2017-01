Prieskum: Le Penová by v 1. kole volieb vyhrala, v druhom by pohorela

Na archívnej snímke z 29. marca 2015 predsedníčka francúzskeho ultrapravicového Národného frontu (FN) a jedna z najobľúbenejších političiek Francúzska súčasnosti Marine Le Penová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Paríž 30. januára (TASR) – Ak by boli francúzske prezidentské voľby teraz, Marine Le Penová by zvíťazila so ziskom štvrtiny hlasov voličov, vyplýva z najnovšieho prieskumu verejnej mienky. V druhom kole prezidentských volieb by však podľa tejto sondáže nevyhrala - nezávisle na súperovi, ktorý by proti nej stál.Marine Le Penovej v prieskume vyjadrilo podporu 25 percent opýtaných. Kandidát pravice Francois Fillon získal 22 percent a o percento menej Emmanuel Macron; boj o postup do druhého kola prezidentských volieb by teda bol tesný. Na štvrtom mieste skončil víťaz primárok ľavice Benoit Hamon.Zo sondáže vyplýva, že ak by do druhého kola prezidentských volieb postúpila šéfka Národného frontu (FN) Marine Le Penová s pravičiarom Fillonom alebo ľavičiarom Macronom, prehrala by. V prípade duelu medzi Macronom a Fillonom by bol úspešnejší prvý menovaný, citoval z prieskumu francúzsky denník Le Figaro.Výsledky prieskumu komentoval Emmanuel Riviere, riaditeľ agentúry France de Kantar Public, ktorá sondáž vypracovala." uviedol na Fillonovu adresu. Manželka pravicového kandidáta je podozrivá z toho, že v pozícii Fillonovej poslaneckej asistentky bola platená za prácu, ktorú nevykonávala.Riaditeľ prieskumnej agentúry uviedol, že exminister a bývalý člen vládnej Socialistickej strany (PS) Emmanuel Macron je dynamický a ľahko si získava nových voličov. Otázkou zostáva, či osloví voličov, ktorí v nedeľňajších primárkach ľavice nepodporovali víťazného Hamona.Citovaný prieskum verejnej mienky vypracovala agentúra Kantar Sofres-One Point na objednávku trojice francúzskych médií - Le Figaro, RTL a LCI. Agentúra oslovila reprezentatívnu vzorku 1032 respondentov v dňoch 26. a 27. januára.Hoci ešte nebol známy výsledok druhého kola primárok ľavice, prieskum ponúkal respondentom len meno Benoita Hamona, ktorý v nedeľu v primárkach zvíťazil. Výsledky prieskumu zverejnil denník Le Figaro v nedeľu večer, až po zatvorení hlasovacích miestností.