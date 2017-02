PRIESKUM: Ľudia boli v roku 2016 kritickejší voči korupcii politikov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 3. februára (TASR) - Presvedčenie verejnosti o miere skorumpovanosti politikov a štátnych úradníkov sa nemení, hoci osobnú skúsenosť s korupciou potvrdzuje menej ľudí. To sú zistenia Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v rámci programu medzinárodného komparatívneho výskumu International Social Survey Programme (ISSP).V roku 2016 bol výskum zameraný na tematický modul Úloha vlády, súčasťou ktorého bolo i hodnotenie vnímania korupcie. Dáta z roku 2016 bolo možné porovnať so zisteniami z roku 2008, keď sa výskum zameral na rovnaký tematický okruh.Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV poukázal na fakt, že pri komparácii odpovedí z rokov 2008 a 2016 možno vidieť pretrvávajúci kritický pohľad verejnosti na korupčnosť politikov a štátnych úradníkov.prezentoval výsledky prieskumu Bahna.Upozornil, že percentuálny pohyb v tomto prípade nemožno považovať za signifikantný. V prípade vzorky 1150 respondentov, ktorí v prieskume odpovedali, znamenajú čísla viac menej konštantnosť pohľadu.Odpovede respondentov ani v jednom výskume neovplyvnili demografické prvky - vek, pohlavie, vzdelanie ani miesto bydliska. To, čo odlišovalo odpovede boli politické preferencie opýtaných. I v minuloročnom prieskume.uviedol Bahna. Dodal, že Kotlebovi voliči boli takisto kritickejší aj v otázke skorumpovanosti štátnych úradníkov, častejšie sa v tomto ohľade kriticky vyjadrovali aj voliči hnutia Sme Rodina.doplnil sociológ.S relatívne ustáleným pohľadom na korupčnosť kontrastuje veľký pokles výskytu osobnej skúsenosti s korupciou.informoval Bahna. Niekoľkokrát, pomerne alebo veľmi často sa s korupciou podľa prieskumu stretlo 14 percent respondentov.prezentoval sociológ ďalšiu časť zistení.Výskum sa realizoval od 13. októbra do 28. novembra 2016 metódou stratifikovaného náhodného výberu. Na otázky odpovedalo 1150 dospelých respondentov.