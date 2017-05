Prieskum: Macron je po nástupe populárny ako jeho predchodcovia

Centrista Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 21. mája (TASR) - Popularita nového francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona je na rovnakej úrovni ako v prípade jeho bezprostredných predchodcov v čase, keď nastúpili do funkcie. Vyplýva to z dnešných výsledkov prieskumu inštitútu Ifop, ktoré nepotvrdzujú nedávnu sondáž, podľa ktorej je dôvera v novú hlavu štátu vo Francúzsku najnižšia za viac než 20 rokov.Spokojnosť v Macronom v novom prieskume Ifop pre noviny Journal du Dimanche vyjadrilo približne 62 percent oslovených. Jeho socialistický predchodca Francois Hollande sa po nástupe do úradu tešil v máji 2012 podpore 61 percent Francúzov, ešte v roku 2007 však oboch prekonal konzervatívec Nicolas Sarkozy s podporou na úrovni 65 percent.Pre porovnanie, Jacques Chirac mal pri prvom zvolení v roku 1995 dôveru 59 percent voličov a po opätovnom volebnom víťazstve v roku 2002 mu dôverovalo 51 percent Francúzov.Prieskum inštitútu Elabe ešte vo štvrtok ukázal, že len 45 percent voličov verí v schopnosť centristu Macrona vyriešiť problémy Francúzska, pričom jeho novému premiérovi, konzervatívcovi Édouardovi Philippovi dôveruje iba 36 percent respondentov.V prieskume Ifop podľa dnes zverejnených výsledkov má Philippe podporu 55 percent voličov, čo je rovnako zhruba na úrovni jeho predchodcov v úvode ich mandátov.Macron, ktorý zvíťazil v druhom kole prezidentských volieb 7. mája, poveril Philippa vedením svojej vlády zloženej zo socialistov, centristov, republikánov i politických nováčikov, ktorej vytvorením rozbil tradičné rozdelenie na ľavicu a pravicu.Philippe uviedol, že bude viesť kampaň za získanie väčšiny pre Macronovu len vlani založenú stranu Republika vpred (REM) v júnových parlamentných voľbách, ako aj realizovať plány nového prezidenta, ku ktorým patrí znižovanie daní pre podniky, reformy pracovného trhu či 50-miliardový investičný plán spojený s rozpočtovými úsporami.V rozhovore pre Journal du Dimanche predseda vlády zopakoval, že pracovnoprávne reformy chce uskutočniť rýchlo, najskôr však bude viesť rozhovory s odborármi.vyhlásil Philippe.