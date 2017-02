PRIESKUM: Maďari vnímajú susedné krajiny, vrátane SR, zväčša pozitívne

Ilustračné foto. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Budapešť 9. februára (TASR) - Vzťahy Maďarska so susednými štátmi posudzujú jeho občania pozitívnejšie než pred rokom. Najlepšie sú na tom krajiny, ktoré sú západnými susedmi Maďarska. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu inštitútu Nézöpont, v ktorom vzťahy so Slovenskom a Ukrajinou označila viac ako polovica respondentov (57, resp. 51 percent) za veľmi dobré.Vedúci analytik Nézöpontu Csaba Fodor dnes vo verejnoprávnej televízii M1 povedal, že pozitívnejšie hodnotenie vzťahov je výsledkom politiky maďarskej vlády, pričom neexistuje ani jedna susedná krajina, ktorú by Maďari vnímali vyslovene negatívne.V prípade Rakúska, Slovinska a Chorvátska, kde podľa Fodora žije iba nepočetná maďarská menšina, až dve tretiny opýtaných považujú medzištátne vzťahy za veľmi dobré.Vzťahy svojej krajiny so Srbskom a s Rumunskom vnímajú Maďari za najmenej pozitívne. V prípade Rumunska tri pätiny účastníkov prieskumu označili za dôležité zlepšiť vzájomné vzťahy, pričom mnohí vyjadrili názor, že Bukurešť by mala prestať zneužívať tamojšiu maďarskú menšinu na politické ciele.