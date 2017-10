Prieskum: Masaker z Las Vegas nezmenil názory Američanov na zbrane

Polícia v uliciach Las Vegas, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atlanta 21. októbra (TASR) - Zavraždenie desiatok ľudí na hudobnom festivale v Las Vegas nemalo takmer nijaký vplyv na názory Američanov na legislatívu týkajúcu sa strelných zbraní. Vyplýva to z piatkových výsledkov nového prieskumu.Spojené štáty sú takmer napoly rozdelené v otázke toho, či by obmedzenie vlastníctva strelných zbraní znížilo počet takýchto masakrov alebo celkovo vrážd, hoci väčšina ich občanov v súlade s trendom trvajúcim už niekoľko rokov podporuje sprísnenie zákonov, ukazuje prieskum inštitútu NORC pre tlačovú agentúru AP.Za prísnejšie zákony o strelných zbraniach sa v prieskume vyslovilo 61 percent oslovených, ďalších 27 percent si želá zachovanie súčasného stavu a 11 percent menej prísnu legislatívu. AP píše, že ide o podobné výsledky, aké priniesol prieskum, ktorý pre agentúru vykonal inštitút GfK v júli 2016.Sprísnenie zákonov pritom podporuje takmer 90 percent demokratov, no len tretina republikánov.Prieskum uskutočnili dva týždne po tom, ako 64-ročný Stephen Paddock spustil 1. októbra v Las Vegas streľbu z výškového hotela na účastníkov neďalekého koncertu country hudby. Pri najkrvavejšej streleckej masakre v novodobých dejinách USA zabil 58 a zranil viac než 540 ľudí pred tým, ako spáchal samovraždu.