PRIESKUM: Mladí odhaľujú o sebe príliš veľa online

Bratislava 30. mája (TASR) - Zdieľanie čohokoľvek zo svojho sveta sa pre mnohých stalo prirodzenou súčasťou života. Špeciálne v prípade mladých ľudí sa z tejto aktivity stal zvyk. Väčšina z toho, čo zdieľajú, sú však citlivé informácie, fotografie či videá odhaľujúce ich súkromie viac, ako by mali.Tým, že tieto dáta publikujú v rámci verejných domén, vystavujú ich riziku. Tieto, ako aj mnohé ďalšie formy správania sa ľudí v online priestore sledovala spoločnosť Kaspersky Lab v prieskume. Vyplýva z neho napríklad aj to, že až 90 % informácií odovzdávajú digitálne, 70 % nemá problém so zdieľaním fotografií alebo videí vlastných detí, pričom 45 % bez problémov zverejňuje súkromné dáta známych, priateľov či blízkych.Až takmer polovica (44 %) internetových používateľov publikuje svoje súkromné informácie na doménach, kde nad nimi strácajú úplnú kontrolu. V prieskume sa každý piaty respondent priznal k zdieľaniu citlivých údajov zo svojho súkromia s neznámymi ľuďmi bez toho, aby mali možnosť overiť si, ako bude s nimi ďalej naložené. Týmto spôsobom dali zelenú napr. krádeži ich identity, pri poskytnutí platobných údajov dokonca aj finančnej kriminalite (37 %). Mnohí sa priznali k zverejneniu skenov ich pasov, vodičských preukazov či iných osobných dokumentov (41 %), niektorí dokonca vedome či nevedome odhalili svoje heslá (30 %).Prieskum tiež ukázal, že ľudia nezdieľajú len dáta, ale aj zariadenia, v ktorých majú uložené citlivé údaje. Desať percent sa priznalo, že minimálne jednej osobe odhalili svoj PIN pre prístup do zariadenia, 22 % nechalo svoje zariadenia odomknuté a bez dohľadu v skupinke ľudí. Takmer štvrtina poskytla svoje zariadenia inej osobe k využitiu na nejaký čas.Prieskum ďalej poukázal aj na rozdiely v správaní medzi generáciami. Zatiaľ čo až 61 % mladých ľudí vo veku 16 – 24 rokov s obľubou zdieľa fotografie zo svojho súkromia, tento zlozvyk priznalo len 38 % respondentov vo veku nad 55 rokov. Rovnako to platí aj v prípade informácií finančnej povahy. Dve pätiny mladých zdieľajú verejne svoje finančné a platobné detaily (42 % vo veku od 16 – 24), pričom u ľudí starších ako 55 rokov je to len 27 %.TASR informovala spoločnosť Kaspersky Lab.