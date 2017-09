PRIESKUM: Mladí Slováci najviac z V4 nedôverujú štátnym inštitúciám

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. septembra (TASR) – Mladí ľudia na Slovensku sa necítia byť súčasťou krajiny, nedôverujú štátnym inštitúciám a sú frustrovaní. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu Rady mládeže Slovenska (RmS) v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4). Na Slovensku sa ho zúčastnilo 714 respondentov vo veku od 15 do 24 rokov.Prieskum sa realizoval začiatkom tohto leta v krajinách V4 a prebiehal dva týždne. Respondenti vypĺňali dotazníky, ktoré im boli distribuované prostredníctvom online panelu.uviedla pre TASR Katarína Čavojská z RmS.Ďalej dodala, že mladí ľudia sa dívajú na situáciu vo svojich krajinách veľmi kriticky, cítia sa vylúčení a nie sú prizývaní do rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú.konštatovala Čavojská.Hlavné príčiny vidí v tom, že mladí necítia podporu zo strany štátu a to že sú v ňom prijímaní.dodala, pričom problém vidí i v nie celkom dobrých životných perspektívach.Z výskumu vyplýva, že až tretina mladých Slovákov sa plánuje natrvalo usadiť v zahraničí. Viac ako 80 percent z nich nedôveruje vláde a parlamentu, 67 percent nedôveruje súdom a až 43 percent z nich si myslí, že nemajú žiaden vplyv na fungovanie štátu a inštitúcií. Naopak zmysel vidia v občianskych iniciatívach mimo politického systému – až 69 percent z opýtaných dôveruje mládežníckym a študentským aktivitám. Čo sa týka aktívnej účasti na verejnom živote, len osem percent mladých sa osobne v poslednom roku zúčastnilo na verejnom zhromaždení alebo demonštrácií.uzavrela Čavojská.Prieskum Politická participácia v krajinách V4 finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond. Cieľom projektu je priniesť potrebné a aktuálne informácie vo vybraných oblastiach politického zapájania mladých ľudí. RmS v súčasnosti reprezentuje 22 členských a pozorovateľských organizácií, ktoré združujú viac než 55.000 mladých ľudí.