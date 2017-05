PRIESKUM: Mladí Slováci odchádzajú z domu rodičov až po tridsiatke

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. mája (TASR) - Mladí Slováci patria k tým Európanom, ktorí sa najdlhšie rozhodujú opustiť spoločnú domácnosť so svojimi rodičmi. Najrýchlejšie opúšťajú "" mladí Európania zo škandinávskych krajín, naznačil najnovší prieskum Eurostatu.Štatistický úrad EÚ v dnes zverejnenej správe upozornil, že podľa údajov zozbieraných v roku 2015 v 28-člennej EÚ je 26,1 roka priemerným vekom, keď sa mladí ľudia rozhodnú osamostatniť sa. Rozdiely medzi členskými štátmi sú však obrovské.Najrýchlejšie, už na prahu dvadsiatky, útočisko u rodičov opúšťajú mladí ľudia na severe Európy. Potvrdzujú to údaje z troch severských štátov Únie - Švédi majú tendenciu osamostatniť sa vo veku 19,7 roka, pre Dánov je to vek 21,1 roka a vo Fínsku platí priemer 21,9 roka. Za škandinávskymi krajinami nasleduje Luxembursko (23,1 roka), Estónsko (23,6 roka), Holandsko (23,7 roka), Nemecko (23,8 roka) a Francúzsko (23,9 roka).Na druhej strane rebríčka sú členské štáty EÚ, kde sa mladí zdržiavajú v dome svojich rodičov dlhšie až o celé jedno desaťročie. Platí to hlavne pre Chorvátov (31,4 roka), Malťanov (31,1 roka), Slovákov (30,9 roka) a Talianov (30,1 roka). Dlho s rodičmi v jednej domácnosti zostávajú aj Gréci (29,4 roka), Španieli (29 rokov), Portugalci (28,9 roka) a Bulhari (28,7 roka).Prieskum Eurostatu naznačil, že v každom členskom štáte EÚ majú mladé ženy tendenciu opustiť rodičovskú domácnosť skôr ako muži. Najvyššie rozdiely medzi pohlaviami boli zaznamenané v Rumunsku (25,6 roka pre ženy, 30 rokov pre mužov), Bulharsku (26,8 roka oproti 30,5 roka) a Chorvátsko (29,6 roka oproti 33 rokom). Na Slovensku mladé ženy odchádzajú od rodičov v priemernom veku 29,5 roka, kým muži vo veku 32,4 roka.Prieskum Eurostatu nehovorí nič o príčinách tohto stavu v jednotlivých členských krajinách EÚ.