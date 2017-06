Prieskum: Mnohí Američania nevedia o Merkelovej

Americký prezident Donald Trump (vpravo) a nemecká kancelárka Angela Merkelová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. júna (TASR) – Americký Gallupov inštitút sa po prvý raz pozrel na to, ako Američania vnímajú nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú. Výskum ukázal, že 39 percent dospelých má o nej priaznivý názor, 21 percent nepriaznivý a 41 percent Američanov o nej nepočulo alebo o nej nevedelo dosť na to, aby mali názor.uviedol v piatok inštitút na svojej webovej stránke. Prieskum uskutočnil od 7. do 11. júna.Väčšiu podporu má Merkelová medzi priaznivcami Demokratickej strany. Spomedzi nich má o nej priaznivý názor 55 percent. Medzi republikánmi je to len 23 percent. Podľa Gallupovho inštitútu to môže byť spôsobené nie najlepším vzťahom prezidenta Donalda Trumpa s kancelárkou.Inštitút však dodal, že počas vládnutia predchádzajúceho republikánskeho prezidenta Georga W. Busha panovali medzi Washingtonom a Berlínom dobré vzťahy, ktoré potom pokračovali aj počas vlády Baracka Obamu. Inštitút pripomenul, že Obama označil Merkelovú za svojhoNaposledy Gallupov inštitút zisťoval názor Američanov na nemeckého kancelára v roku 2002, krátko po tom, ako bol Gerhard Schröder zvolený na svoje druhé funkčné obdobie. Priaznivo ho vnímalo len 16 percent opýtaných, nepriaznivo 22 percent a 62 percent sa nevedelo vyjadriť.