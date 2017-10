PRIESKUM: Najsilnejším kandidátom na šéfa PSK je súčasný predseda

Peter Chudík, archívne foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 20. októbra (TASR) – Ak by sa voľby predsedu vyššieho územného celku v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) konali tento víkend, zvíťazil by Peter Chudík (Smer-SD). Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre spravodajskú televíziu TA3.Súčasný predseda PSK, ktorý kraj vedie 16 rokov od jeho vzniku, získal v prieskume 47,10 percenta. Za ním je kandidát pravice a primátor Levoče Milan Majerský (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA) so ziskom 28,10 percenta. Na treťom mieste sa umiestnili nezávislí kandidáti Ján Garaj a Andrej Gmitter (obaja zhodne 5,6 percenta).Prieskum uskutočnila agentúra medzi 6. až 18. októbrom na vzorke tisíc respondentov v každom z ôsmich slovenských krajov. Volebný model bol vypočítaný z odpovedí rozhodnutých respondentov, ktorých agentúra oslovila telefonicky. Ľuďom položila otázku:V Prešovskom kraji je aktuálne 11 kandidátov na post predsedu PSK. Predsedom kraja chce byť aj František Bednár (Nezávislosť a Jednota), Pavol Gašper (nezávislý), Eduard Markovič (nezávislý), Jozef Mihalčin (ĽSNS), František Oľha (Šanca), Miroslav Škvarek (SNS) a Jozef Šváč (Nový parlament).Kandidát Milan Šteiner (Strana zelených Slovenska) v pondelok 16. októbra oznámil na tlačovej besede, že sa svojej kandidatúry vzdáva v prospech Jána Garaja.