PRIESKUM: Najvyšší potenciál získať voličov druhých strán má SNS

Predseda SNS Andrej Danko Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 23. septembra (TASR) - Najväčší potenciál získať voličov iných politických strán má SNS. Ukázal to aktuálny prieskum agentúry AKO. Ako druhú by ju volilo 12,8 percenta opýtaných. Nasleduje SaS, za rezervnú možnosť ju označilo 8,8 percenta respondentov.Smer-SD si za druhú voľbu vybralo 8,5 percenta opýtaných. Z parlamentných strán nasledovali OĽaNO-NOVA (7,7 percenta), Sme rodina - Boris Kollár (7,4 percenta), Most-Híd (7,1 percenta) a Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (4,9 percenta). Mimoparlamentnému KDH deklarovalo podporu v prípade druhej voľby 3,8 percenta a SMK 2,9 percenta respondentov. Ostatné strany by si ako druhú voľbu vybralo menej ako jedno percento opýtaných.Koho by volilo na druhom mieste nevedelo 17,1 percenta respondentov. Ďalších 16,7 percenta sa vyjadrilo, že by žiadnu inú stranu nevolilo.Prieskum sa uskutočnil telefonicky od 18. do 20. septembra na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov. Okrem otázky o klasických volebných preferenciách bola respondentom položená aj otázka o možnej rezervnej voľbe. Odpovedali len tí, ktorí v otázke o prvej preferovanej strane vedeli uviesť konkrétnu stranu.