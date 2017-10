PRIESKUM: Najvyššie preferencie má v Banskej Bystrici stále Ján Lunter

Na snímke vpravo kandidát na post predsedu BBSK Ján Lunter. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. októbra (TASR) – Ak by sa voľby predsedu vyššieho územného celku v Banskobystrickom samosprávnom kraji konali tento víkend, zvíťazil by Ján Lunter. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre spravodajskú televíziu TA3.Podnikateľ Ján Lunter (nezávislý) získal v najnovšom prieskume 51,2 percenta. Súčasného predsedu kraja Mariana Kotlebu (ĽSNS) by volilo 21,9 percenta účastníkov prieskumu. Na treťom mieste skončil nezávislý kandidát Martin Juhaniak (9,4 percenta).Prieskum uskutočnila agentúra medzi 6. až 18. októbrom na vzorke 1000 respondentov v každom z ôsmich slovenských krajov. Volebný model bol vypočítaný z odpovedí rozhodnutých respondentov, ktorých agentúra oslovila telefonicky. Ľuďom položila otázku:V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) kandiduje na predsedu 12 kandidátov. Okrem Luntera, Kotlebu a Juhaniaka aj Pavel Greksa (nezávislý), Igor Kašper (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový parlament), Ivan Saktor (nezávislý), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Milan Urbáni (SMS), Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície), Zdenek Očovan (Politická strana NAJ) a Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku).