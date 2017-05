PRIESKUM: Nálada spotrebiteľov na Slovensku sa stále zlepšuje

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. mája (TASR) - Pozitívna nálada európskych spotrebiteľov sa preniesla aj do prvého štvrťroku 2017. Už na konci decembra 2016 dosiahla spotrebiteľská klíma európskej dvadsaťosmičky najvyššie hodnoty od januára 2008. V januári 2017 stúpla o ďalšie dva body na 19,9 bodu a potom sa v marci ustálila na 18,9 bodu. Vyplynulo to z prieskumu GfK zameraného na spotrebiteľskú klímu v Európe v prvom štvrťroku 2017.Čo sa týka Slovenska, prieskum ukázal, že nálada spotrebiteľov sa stále zlepšuje. Po veľmi silnej druhej polovici roka 2016 ekonomické očakávania slovenských spotrebiteľov v prvých troch mesiacoch tohto roka mierne poklesli. Na konci marca však tento ukazovateľ zostal na 19,6 bodu, čo je o niečo viac ako vlani, keď bola koncom marca zaznamenaná hodnota 16,3 bodu. Slováci teda vo svojej krajine aj naďalej očakávajú solídny hospodársky rast.Takisto príjmové očakávania slovenských spotrebiteľov zostali vysoké a zaznamenali na konci prvého kvartálu hodnotu 29,2 bodu. To je o šesť bodov viac ako vlani. Nehľadiac na pretrvávajúcu vysokú mieru nezamestnanosti zapôsobila ako určitá vzpruha zlepšujúca sa situácia na trhu práce a pokles inflácie.Na konci prvého štvrťroka 2017 sa na Slovensku zvýšila aj ochota nakupovať, a síce o 13,1 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom (11,9 bodu) predstavuje mierny nárast. Rastúce príjmy a klesajúca nezamestnanosť zrejme ukazujú na to, že slovenskí spotrebitelia získavajú dojem, že si môžu opäť dovoliť väčšie nákupy.TASR informovala Katarína Lepiešová z GfK.