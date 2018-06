Prieskum o digitálnych menách ukázal, že znalosti o nich nie sú veľké

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 26. júna (TASR) - Až 79 % Rakúšanov podľa najnovšieho online bankového prieskumu už počulo o kryptomenách. Je to najvyšší podiel spomedzi 15 krajín, v ktorých sa toto zisťovanie uskutočnilo.Rakúšania súčasne prejavili veľké pochybnosti o bitcoine a ostatných digitálnych menách ako platobných prostriedkoch. Ich budúcnosti dôveruje len 20 % respondentov, kým v iných krajinách, kde sa prieskum uskutočnil, bol tento podiel 35-%.v utorok to uviedol Teunis Brosens, expert na bitcoin holandského finančného koncernu ING.ING so sídlom v Rakúsku s bankou ING – DiBa Austria uskutočnili prieskum v 13 európskych krajinách, v USA a v Austrálii. Na otázky im odpovedalo takmer 13.000 respondentov starších ako 18 rokov.Kryptomeny mali najvyššiu podporu v Turecku. Približne 70 % účastníkov prieskumu už o nich niečo počulo a 18 % si ich zaobstaralo. V Turecku 45 % opýtaných predpokladá, že kryptomeny budú neskôr využívať. Každý piaty Rakúšan si vie predstaviť, že pri online nákupoch bude platiť bitcoinom a ďalšími podobnými menami.