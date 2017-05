PRIESKUM: Občania EÚ sú za tvrdé rokovania o brexite

Ilustračná foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 12. mája (TASR) - Prevažná časť európskej verejnosti podporuje tzv. tvrdú líniu rokovaní o vystúpení Británie z EÚ, ktoré sa majú začať v júni. Ukázali to dnes výsledky prieskumu vo viacerých veľkých krajinách Únie.Osem z desiatich opýtaných sa vyslovilo za to, aby namiesto budúcej podoby hospodárskych vzťahov stáli v rokovaniach s Londýnom na prvom mieste záujmy EÚ. Do značnej miery sa tak potvrdilo, že občania podporujú ciele vyjednávania o tzv. brexite, vytýčené orgánmi EÚ.Prieskum sa uskutočnil na vzorkách približne 1000 občanov Francúzska, Holandska, Írska, Nemecka, Poľska, Rumunska, Španielska, Švédska a Talianska. Objednávateľom bola frakcia Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente.Až 92 percent všetkých opýtaných chce, aby v rokovaniach dostala prednosť ochrana ekonomiky zostávajúcich 27 štátov EÚ. S požiadavkou EÚ, aby Spojené kráľovstvo vyrovnalo všetky svoje finančné záväzky, súhlasí 88 percent účastníkov prieskumu, avšak 86 percent považuje za prioritu práva občanov EÚ v Británii. Budúca prosperita britskej ekonomiky je obzvlášť dôležitá len pre 55 percent respondentov.Pokiaľ ide o smerovanie EÚ po vystúpení Británie v roku 2019, považuje 94 percent účastníkov prieskumu za obzvlášť dôležité rast a zamestnanosť a 89 percent aj ochranu pred nekalou súťažou. Za posilnenie spoločného boja proti terorizmu sa vyslovilo 92 percent respondentov.