Prieskum: Odevy, topánky, kozmetika boli najnevhodnejšími darčekmi

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. januára (TASR) - Nie všetky darčeky pod vianočným stromčekom Slovákov potešili. Často sa stáva, že obdarovaným nevyhovuje veľkosť alebo farba, darček sa im jednoducho nepáči, nehodí sa do domácnosti alebo už taký istý či podobný majú.Jedenásť percent Slovákov niekomu zo svojich blízkych darovalo nevhodný darček. Takých, čo nechcený darček dostali, je ešte viac - až 17 %. Najčastejšie išlo o odevy a obuv, potom nasledovala kozmetika a na treťom mieste boli nevhodné darčeky do domácnosti. Viacerí teda darčeky v predajniach menia za iné alebo vracajú. Väčšina Slovákov bola napokon s konaním obchodníkov pri povianočnej výmene či vracaní darčekov spokojná. Pre spoločnosť Home Credit to zistil exkluzívny prieskum agentúry STEM/MARK.približuje analytik spotrebiteľského financovania spoločnosti Home Credit Roman Müller.V rebríčku nechcených darčekov ďalej nasledovala kozmetika a parfumy (13 %) a prvú trojku uzatvárajú nevhodné darčeky do domácností (7 %), ako sú napríklad bytové doplnky či dekorácie.dopĺňa Müller.Medzi ďalšími nevhodnými či nechcenými darčekmi sa často vyskytovalo aj športové vybavenie (lyžiarska výstroj, potreby na cvičenie a pod.), elektronika (počítač, DVD prehrávač, mobil) a nakoniec to boli nehodiace sa domáce spotrebiče (mixér, chladnička, mikrovlnka).Hoci si mnohí našli pod stromčekom nevhodný darček, neznamená to automaticky, že si ho aj išli urýchlene do obchodu vymeniť. Práve naopak. Takmer dve tretiny z tých, ktorí takýto nevhodný darček dostali, si ho podľa prieskumu nechali aj napriek tomu, že ho nijako nevyužijú. Dvaja z desiatich sa však rozhodli, že si ho sami v obchode vymenia za iný tovar. Ďalších 7 % opýtaných preferovalo vrátenie darčeka a vyplatenie peňazí.radí Müller.Väčšina Slovákov bola nakoniec spokojná. Na otázku, do akej miery boli spokojní s konaním obchodníka pri povianočnej výmene alebo vrátení nevhodných darčekov, bolo veľmi spokojných 7 % opýtaných. Skôr spokojných bolo ďalších 26 %. Vyslovenú nespokojnosť deklarovali len 3 % ľudí.