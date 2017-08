PRIESKUM: Parlamentné voľby by vyhrala strana Smer-SD

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) – Ak by sa voľby do parlamentu konali teraz, zvíťazila by v nich strana. Volilo by juvoličov, v parlamente by obsadila 40 kresiel. Vyplýva to z augustového telefonického prieskumu agentúry AKO. Jeho výsledky zverejnila dnes.Druhé najvyššie volebné preferencie má strana, ktorá v prieskume získala. Za ňou s väčším odstupom nasleduje. Ďalšie poradie je tesné: hnutie, stranaa hnutieDo parlamentu by sa podľa prieskumu dostali ešte strany. Povinné päťpercentné kvórum by neprekonala strana. Ďalšie strany majú volebné preferencie pod úrovňou jedného percenta:Prepad preferencií zaznamenali všetky tri vládne strany. SNS poklesla v porovnaní s ostatným júlovým prieskumom agentúry o 1,3 percentuálneho bodu, Smer-SD o 0,8 percenta a Most-Híd o 0,1 percenta.Mierne pokleslo aj hnutie OĽaNO-NOVA (o 0,3 percenta) a stratilo aj mimoparlametné KDH (0,8 percenta). Narástla naopak najmä opozičná strana SaS, a to o 2,1 percentuálneho bodu, tiež Sme rodina (o 0,8 percenta) a ĽSNS (o 0,7 percenta).Prieskum volebných preferencií uskutočnila agentúra AKO v dňoch 21. až 23. augusta formou telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov. Vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti, kraja. Otázka znela "Prednedávnom sa konali voľby do NR SR (parlamentu). Keby boli voľby teraz, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Budem vám strany čítať v náhodnom poradí”.