Prieskum: Podľa Nemcov pravicovú AfD v parlamente netreba ignorovať

Volební lídri pravicovopopulistickej strany Alternatíva pre Nemecko Alexander Gauland (vľavo) a Alice Weidelová (vpravo) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 28. septembra (TASR) - Väčšina Nemcov sa domnieva, že pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) by nemala byť ignorovaná v berlínskom spolkovom parlamente. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Forsa pre časopis Stern.Celkovo 63 percent opýtaných ešte pred voľbami uviedlo, že s populistickou stranou by sa malo zaobchádzať tak ako s každou inou parlamentnou stranou.Tretina respondentov sa vyjadrila, že iné strany by mali ignorovať AfD, ktorá bude na spolkovej úrovni reprezentovaná prvý raz.Podľa 52 percent respondentov by mala mať AfD právo nominovať podpredsedu parlamentu v súlade s parlamentnými pravidlami. Avšak 44 percent si myslí opak.Agentúra DPA pripomína, že AfD získala takmer 13 percent v nedeľňajších voľbách, čím sa stala treťou najsilnejšou stranou v novom parlamente po konzervatívnom bloku CDU/CSU kancelárky Angely Merkelovej a sociálnych demokratoch.AfD navrhla v stredu za podpredsedu Spolkového snemu (Bundestagu) Albrechta Glasera (75), niekdajšieho člena Kresťanskodemokratickej únie (CDU), bývalého pokladníka mesta Frankfurt nad Mohanom. Kandidát vyjadril nádej, že ostatné politické strany budú korektné a neznížia počet podpredsedov, aby neumožnili AfD mať svojho zástupcu vo vedení Bundestagu.