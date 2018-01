PRIESKUM: Polročné vysvedčenie vníma ako dôležitú udalosť 50% Slovákov

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) - Polročné vysvedčenie školopovinného dieťaťa vníma ako dôležitú udalosť polovica Slovákov (50,2 percenta). Vyplýva to z reprezentatívneho výskumu trhu uskutočneného agentúrou ACRC na vzorke 1012 respondentov. Informovala TASR výkonná riaditeľka ACRC Darina Imreová.Ako dôležitú udalosť ho najčastejšie vnímajú ľudia žijúci v Trenčianskom kraji. Najmenšiu dôležitosť mu pripisujú obyvatelia Prešovského kraja. Najviac opýtaných vníma polročné vysvedčenie pozitívne, ak sú na ňom len jednotky a dvojky. Štvrtina opýtaných pripúšťa, že je dobré, aj keď je na ňom jedna trojka. Slovensko má aj svoju skupinu prísnych dospelých, ktorí úspech svojho dieťaťa na polročnom vysvedčení vnímajú, ak sú na ňom len samé jednotky. Tých však je len do päť percent.Polročné vysvedčenie oslavuje podľa prieskumu 38 percent Slovákov. Viac rodičov uprednostňuje darček pred spoločným zážitkom. Peniaze ako formu odmeny využívajú len necelé štyri percentá rodičov. Suma takejto odmeny je do desať eur. Najčastejšie kupované darčeky sú sladkosti a knihy. Medzi najobľúbenejšie zážitkové odmeny patrí výlet s rodinou, návšteva cukrárne alebo spoločný obed v reštaurácii.K trestu za zlé vysvedčenie kedykoľvek v minulosti sa priznalo zase šesť percent respondentov. Najčastejšie rodičia svoje deti ústne pokarhajú. Medzi najviac využívané formy trestu patria zákazy používania počítača, mobilu, sledovania TV a vychádzky s kamarátmi.