PRIESKUM: Práca mimo kancelárie zvyšuje výkon

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. januára (TASR) - Približne 49 % Slovákov s kancelárskym povolaním využíva home office viackrát do mesiaca a až 77 % Slovákov pracujúcich občas z domu deklaruje mimo kancelárie vyššiu efektivitu. Ukázal to interný prieskum spoločnosti Microsoft v Českej republike a na Slovensku.Ako povedala pre TASR Lenka Čábelová z Microsoftu, v českej časti spoločnosti až 66 % zamestnancov mobilita a možnosť pracovať doma alebo na akomkoľvek inom mieste pomáha šetriť čas a zladiť prácu a osobný život. Na otázku v rámci prieskumu, či musia byť v kancelárii, aby urobili svoju prácu v roku 2015 odpovedalo 25 % že nie a 74 % áno. O rok neskôr už 45 % uviedlo, nemusí byť v kancelárii. Podľa Čábelovej to potvrdzuje fakt, že vývoj technológií umožňuje urobiť požadovanú prácu efektívnejšie, bez zbytočných časových strát a čo je najdôležitejšie pri vyššej pohode zamestnancov.Technológie v súčasnosti umožňujú byť bez obmedzenia miesta v online kontakte prakticky s celým tímom bez nutnosti dohadovania stretnutí v rôznych zasadačkách a pod.zdôrazňuje Čábelová.