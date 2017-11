PRIESKUM: Predsedom bratislavského kraja by sa mal stať M. Ftáčník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. novembra (TASR) - Predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) by sa mal stať Milan Ftáčnik so ziskom 23,50 percenta.Za ním by mali v sobotných voľbách do vyšších územných celkov nasledovať Rudolf Kusý (20,7 percenta) a Pavol Frešo (13,3 percenta).Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý realizovala už počas moratória na prieskumy, od 31. októbra do 2. novembra. Zverejnila ho televízia TA3.