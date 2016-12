PRIESKUM: Šesť z desiatich mladých očakáva pod stromčekom hotovosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 24. decembra (TASR) - Peniaze pod vianočný stromček najviac potešia mladých. Šesť z desiatich ľudí dokonca s nimi počíta. Naopak, generáciu ich rodičov a starých rodičov hotovosť v obálke nepoteší. Pritom sú to práve oni, ktorí takéto darčeky blízkym dávajú. Ukázal to prieskum investičnej skupiny Pioneer Investments, ktorý zrealizovala spoločnosť StemMark.Viac ako polovica Slovákov dostáva pod stromček finančné darčeky, a to väčšinou v hodnote do sto eur. Mladí si ich pritom ukladajú najmä na horšie časy. Až 51,5 % opýtaných do 30 rokov by si peniaze z Vianoc odložilo stranou pre nepredvídané okolnosti. Na zadné vrátka oproti tomu podľa prieskumu príliš nemyslí staršia generácia vo veku medzi 45 a 59 rokmi. Peniaze by v tejto skupine usporila len necelá štvrtina, teda 22,5 % ľudí, zatiaľ čo 45 % z nich by ich hneď po Vianociach minulo.Ako ďalej vyplýva z prieskumu, vlani na Vianoce dostalo 59 % Slovákov od svojich najbližších darčekovú poukážku alebo finančnú hotovosť. Nadpolovičná väčšina, teda 51 % oslovených, je s touto formou darčeka spokojných. Podľa prieskumu peniaze najčastejšie nachádzali pod stromčekom mladí do 30 rokov, naopak, len vecné darčeky dostávali najviac ich rodičia a starí rodičia medzi 45 až 59 rokmi. Stalo sa tak až v 50 % prípadov. Pritom finančné darčeky už majú aj v slovenskom prostredí svoju tradíciu. Prieskum ukázal, že 60 % mladých s nimi už dopredu počíta a teší sa na ne.Peniaze ako darček nechcú dostávať ľudia vo veku 45 až 59 rokov. Radosť by z nich nemala takmer pätina, teda 16,5 % oslovených, a ďalších 44 % by túto formu darčeka akceptovalo, ale viac by ich potešilo niečo osobnejšie. Paradoxne, práve táto generácia však daruje peniaze pod stromček najčastejšie.Prieskum ukázal, že 44,5 % rodinných príslušníkov financie darovalo opakovane. Možných príčin pritom môže byť viac. Rodičia napríklad môžu chcieť mladým finančne pomôcť, sami však majú radosť, keď im deti darčeky vymyslia a nesnažia sa ich riešiť na poslednú chvíľu neosobnými peniazmi.