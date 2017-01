PRIESKUM: Slováci alternatívne pôžičky neriešia, preferujú bežné úvery

Ilustračné foto. Foto: FerratumBank Foto: FerratumBank

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. januára (TASR) - Pokiaľ sa Slováci chystajú kúpiť si nejaký tovar za viac ako 200 eur, no nemajú k dispozícii celú čiastku, väčšinou si zoberú klasický spotrebiteľský úver. Alternatívne spôsoby financovania sa zatiaľ na Slovensku príliš nevyužívajú.Polovica ľudí o P2P (peer to peer - rovný s rovným) pôžičkách nikdy ani len nepočula. Dlhodobý prenájom vecí zase mnohí považujú za príliš drahý. No a kúpiť si nejakú vec spoločne s priateľmi taktiež nie je celkom reálne, keďže šesť z desiatich opýtaných takémuto spôsobu financovania nedôveruje. Asi štvrtina respondentov tvrdí, že by sa na takéto alternatívne metódy nenechali presvedčiť za žiadnych okolností. Pre spoločnosť HomeCredit to zistil prieskum agentúry STEM/MARK.Väčšie finančné výdavky sa v rodinách zvyknú objaviť nevhod, no často je potrebné ich akútne riešiť. Dosluhujúce auto či chladnička, pokazená kosačka, rozbitý mobilný telefón alebo nefunkčný počítač. Toto sú typické príklady, kedy je nutné siahnuť hlbšie do vrecka. Stovky, ba až tisíce eur nad rámec bežných výdavkov riešia mnohé domácnosti pôžičkami. Ak peniaze v rodinách chýbajú, ľudia sa väčšinou rozhodnú pre klasickú pôžičku.hovorí Jan Holoch, zo spoločnosti HomeCredit.Prieskum ukázal, že spoločné financovanie chaty by bolo prijateľné pre viac ako polovicu opýtaných. Podobne, skoro 50 % ľudí, by bolo ochotných zadovážiť si so susedmi či priateľmi kosačku na trávu.Vo svete sa čoraz väčšej obľube tešia P2P pôžičky, čiže peniaze sa požičiavajú priamo medzi ľuďmi online pomocou webovej aplikácie. Podľa výsledkov prieskumu o takomto financovaní nepočula takmer polovica Slovákov. Ďalšia viac ako tretina opýtaných takémuto alternatívnemu spôsobu zase neverí.vysvetľuje Holoch.Prieskum tiež naznačil, že alternatívne financovanie by mohlo mať na Slovensku potenciál. Zároveň ale potvrdil aj skutočnosť - čo Slováci nepoznajú, tomu skrátka neveria. Prekvapujúco najmenej dôverujú financovaniu vecí spoločne s priateľmi či príbuznými. V prípade P2P pôžičiek má každý štvrtý respondent problém s tým, že nepozná poskytovateľa takéhoto financovania.Pokiaľ ide o dlhodobý prenájom, tam je podľa opýtaných najväčšou prekážkou nevýhodná cena. Zatiaľ čo prenájmom by si auto zadovážila asi len štvrtina opýtaných, takmer dve tretiny by to riešili klasickým spotrebiteľským úverom.