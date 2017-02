PRIESKUM: Slováci chcú, aby korupciu riešili prokurátori a sudcovia EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Brusel 3. februára (TASR) – Takmer dve tretiny Slovákov by privítali, keby slovenskú korupciu riešili európski prokurátori a sudcovia. Vyplýva to z internetového prieskumu, ktorého realizáciu zadala slovenská europoslankyňa Anna Záborská (KDH).Respondenti sa v prieskume vyjadrovali k otázke, ako môže Európa pomôcť Slovensku. Až 62,9 percenta ich uviedlo, že preferujú pomoc vo forme vyšetrovania a súdneho stíhania slovenskej korupcie nezávislými európskymi prokurátormi a súdmi. Naopak, najmenej Slovákov (6,4 %) žiada vytvorenie európskej federálnej vlády.Podľa Záborskej takýto výsledok ukazuje, že občania vnímajú problém korupcie ako veľmi vážny a zároveň hlboko zakorenený.mieni Záborská. Upozornila, že takéto riešenie by znamenalo odovzdanie ďalších kompetencií Únii a bol by to krok smerom k federálnemu usporiadaniu Európy.Viac ako tretina Slovákov (37,4 %) očakáva podľa prieskumu vytvorenie európskeho sociálneho modelu platného pre všetky štáty EÚ a zhruba rovnaké množstvo (36,3 %) aj väčšiu podporu vzdelávania mladých Slovákov v zahraničí. Záborská to interpretuje tak, že pri prehlbovaní spoločného trhu sa zabúdalo na prísľub sociálnej Európy.uviedla europoslankyňa. V prieskume tiež vidí, že program Erazmus, ktorý umožňuje štúdium mladých ľudí kdekoľvek v Európe, si zaslúži politickú podporu aj do budúcnosti.Internetový prieskum bol realizovaný v dňoch 20. decembra 2016 až 10. januára 2017 na vzorke 1767 respondentov z celého Slovenska, ktorí si mohli vybrať jednu alebo aj viac odpovedí. Prieskum bol súčasťou komunikačného projektu podporeného politickou skupinou Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente.