PRIESKUM: Slováci dávajú čoraz viac prednosť pobytom na Slovensku

Bratislava 12. februára (TASR) - Slováci cestujú častejšie a na viac dní. Hotelierom sa darí, a tak v minulom roku stúpala nielen obsadenosť ubytovacích zariadení, ale aj ceny. Vyplýva to z prieskumu portálu ZľavaDňa.potvrdzuje zakladateľ portálu Zdenko Hoschek.Podľa prieskumu ceny zvyšovali takmer všetky hotely, až 23,8 % z nich narástla cena za osobu a noc až o viac ako 10 %.tvrdí Hoschek.Zmeny nastali aj vo vnímaní cestovného ruchu samotnými zákazníkmi. Stúpa trend posilňovania slovenskosti - Slováci chcú tráviť dovolenku na Slovensku. Až 52,9 % z nich preferovalo v minulom roku pobyt na 3 a viac nocí. Ľudia si teda doprajú viac dovolenky ako v minulosti. Dokazuje to aj fakt, že viac ako pätina opýtaných navštevuje nejaké ubytovacie zariadenie na Slovensku 3 a viackrát do roka, sú to tzv. intenzívni cestovatelia.Počet zákazníkov, ktorí trávia svoju dovolenku na Slovensku, stúpa aj pre nepriaznivé udalosti vo svete. Oproti roku 2015, kedy nadpolovičná väčšina ľudí cestovala do zahraničia raz do roka, napríklad na dovolenku do Chorvátska alebo do Egypta, v minulom roku sa oveľa viac posilnila skupina tých, čo chodia "von" 2- až 3-krát do roka. Sú to tí ľudia, ktorí obľubujú tzv. city breaky - víkend v Barcelone či Miláne. Ľudia sú viac aktívni, chcú si viac užívať, prejavuje sa to na domácom aj na zahraničnom cestovnom ruchu.Z prieskumu, ktorý sa realizoval začiatkom tohto roka na vzorke 1500 zákazníkov a hotelierov, vyplýva aj to, že, prekvapivo, oproti minulým rokom, si dovolenky plánujú oveľa skôr. Až na takmer dvojnásobok sa zväčšila skupina tých, ktorí plánujú aj viac ako 2 mesiace dopredu.