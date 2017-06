PRIESKUM: Slováci navštevujú nákupné centrá častejšie ako Česi

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júna (TASR) – Slováci navštevujú nákupné centrá viac ako Česi. Vyplýva to z analýzy Shopping Centre Index (SCI) – Index nákupných centier spoločnosti CBRE Slovensko, na ktorú sa odvoláva stránka Čechov na Slovensku www.cesi.sk.Spomínaná analýza si všímala nielen výkonnosť slovenských obchodných centier v regiónoch mimo Bratislavy, ale porovnala aj vývoj v návštevnosti, obratoch či výškach prenájmu medzi slovenskými a českými nákupnými centrami mimo hlavných miest.Na Slovensku sa prieskum týkal 14 nákupných centier, ktoré ponúkajú 940 obchodných jednotiek na necelých 250.000 štvorcových metroch (m2) prenajatej plochy. V ČR bolo do prieskumu zaradených 16 obchodných centier v 11 krajoch s približne 1500 obchodmi na 420.000 m2.Analýza zistila, že české nákupné centrá v roku 2016 navštívilo 67 miliónov kupujúcich, tie slovenské 63 miliónov ľudí. "upozornil portál cesi.sk.Priemerný obrat v nákupných centrách v oboch krajinách medziročne vzrástol, v ČR o 7,7 percenta, v SR o 5,6 percenta. V oboch krajinách zaznamenali najväčšiu návštevnosť sektory zábavy (kiná, fitnes centrá...) a prevádzky stravovacích a reštauračných služieb. Práve v druhom segmente odborníci očakávajú ďalší nárast záujmu i to, že rozšírenie podielu stravovacích a reštauračných prevádzok v nákupných centrách môže v blízkej budúcnosti dosiahnuť až štvrtinu ich celkovej plochy.