PRIESKUM: Slováci plánujú stráviť na zimnej dovolenke päť dní

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. januára (TASR) - Päť dní - toľko sa chystajú stráviť na dovolenke počas zimy Slováci. Za oddychom plánuje vycestovať 63 % ľudí, pritom väčšina, čiže 68 % z nich chce ostať na Slovensku. Do zahraničia sa chystá 26 % Slovákov a oddych v teple v exotických krajinách plánuje 7 % ľudí.Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Poštovú banku spracovala agentúra 2muse. Ukázal tiež, že Slováci sú šetrný národ a pre dovolenku sa nezadlžujú. Približne 63 % ľudí si na dovolenku peniaze priebežne odkladá, a tak je pre väčšinu, čiže 90 % ľudí preferovaným spôsobom financovania oddychu použitie vlastných prostriedkov.doplnila Martina Zrníková z Poštovej banky. Aj keď je podľa prieskumu pre 56 % ľudí najdôležitejším faktorom rozhodovania sa o dovolenke cena, pri výbere konkrétnej destinácie zohrávajú úlohu aj ponuka a dostupnosť aktivít, ktorým sa chcú dovolenkári venovať, tiež referencie známych či vlastné pozitívne skúsenosti.Na zimný oddych doma alebo v zahraničí plánuje väčšina opýtaných minúť do 400 eur. Najvyhľadávanejšie dovolenkové aktivity v zime sú pre Slovákov predovšetkým wellness a kúpele, nasleduje trávenie času s rodinou, pobyt v prírode, lyžovanie a turistika.Financie, respektíve ich nedostatok, je zároveň aj najčastejším dôvodom, prečo ľudia na dovolenku necestujú. V prieskume sa tak vyjadrilo 71 % opýtaných.