PRIESKUM: Slováci veria vianočnému biblickému príbehu

Archívna snímka, betlehem Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. decembra (TASR) – Väčšina Slovákov aspoň čiastočne verí vianočnému príbehu, ako ho opisuje Biblia. Ukázal to omnibusový prieskumu ktorý uskutočnila v novembri spoločnosť GfK na vzorke 1000 respondentov vo veku od 15 do 79 rokov.Jedna tretina ľudí na Slovensku považuje Vianoce za čisto náboženský sviatok. O historickej pravde jednotlivých častí je presvedčená väčšia časť spoločnosti. Vyše 60 percent ľudí si myslí, že Ježiš sa narodil Panne Márii. Rovnaké množstvo ľudí tiež považuje za pravdivý príbeh o tom, ako sa malý Ježiško narodil v maštali a bol uložený do jasličiek.Ďalšej časti biblického príbehu, že Traja králi sa prišli pokloniť Ježišovi a doniesli mu dary, veria takmer tri pätiny ľudí (59 percent). Presne dve pätiny ľudí si myslia, že je historicky skutočný príbeh, ako anjel oznámil Panne Márii, že sa jej narodí syn Ježiš. Necelé dve pätiny ľudí verí, že anjel skutočne oznámil narodenie Ježiša pastierom.Celkovo veria vianočným príbehom z Biblie viac ženy ako muži, najviac vo vekovej kategórii nad 50 rokov. Ďalej najmä ľudia z východného Slovenska v obciach do 5000 obyvateľov. Iba 13 percent ľudí si myslí, že sa žiadna časť z vianočného príbehu v skutočnosti nikdy nestala. V tejto skupine dominujú o šesť percent muži nad ženami. Sú to najmä mladí ľudia vo veku nad 30 rokov s vysokoškolským vzdelaním žijúci v mestách nad 100.000 obyvateľov.