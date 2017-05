PRIESKUM: Slováci vysoko hodnotia svoju finačnú gramotnosť

Ilustračné foto. Foto: FerratumBank Foto: FerratumBank

Bratislava 16. mája (TASR) - Bankový účet využíva viac než 93 % Slovákov, online bankovníctvo 76 %. Napríklad v Nemecku je to len 87 %, resp. 74 % ľudí. Vyplýva to z európskeho prieskumu agentúry Millward Brown pre skupinu KRUK, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov.Slováci tiež veľmi vysoko hodnotia svoju finančnú gramotnosť. Podľa výsledkov prieskumu len necelé 4 % respondentov priznávajú veľmi nízku alebo žiadnu znalosť bankových produktov, zatiaľ čo v Taliansku je to viac než 18 % opýtaných. Výbornú alebo veľmi dobrú znalosť bankových produktov deklaruje 40 % Slovákov, čo je najviac zo všetkých krajín, v ktorých prieskum prebiehal.Slováci hodnotia nadpriemerne aj svoju finančnú situáciu. Až 37 % respondentov prieskumu uviedlo, že si môže dovoliť všetko, čo potrebuje, že sporí a dokáže pokryť i neplánované výdavky. Najlepšie hodnotia svoju finančnú situáciu Nemci, kde 43 % respondentov má dostatok peňazí, môže sporiť a nezaskočia ich náhle výdavky.Najhoršie hodnotili svoju finančnú situáciu respondenti v Taliansku a Rumunsku. Viac než 17 % z nich priznáva, že často nemá prostriedky ani na najnutnejšie potreby. Dve tretiny Poliakov (64 %) uvádzajú, že majú dostatok peňazí na bežné potreby, ale nečakané výdavky im spôsobujú problémy. V rovnakej situácii je polovica (51 %) Slovákov.zhodnotila výsledky prieskumu Markéta Kolářová zo spoločnosti KRUK.Len tretina slovenských respondentov prieskumu (36 %) uviedla, že mala väčšie či menšie omeškanie so splátkami dlhu alebo platbami za iné záväzky. Zodpovednejší pri splácaní sú len Španieli (29 %). Najhoršia situácia je v Poľsku, kde omeškanie s platbami záväzkov priznalo viac než 57 % respondentov. Záväzky po splatnosti má však len 14 % opýtaných Slovákov, zatiaľ čo v prípade Nemcov je to viac ako 29 %. V Poľsku ide o menej než 12 % respondentov. Omeškanie platieb slovenských dlžníkov sa týka najčastejšie splátok úverov (32 %) a účtov za mobilné telefóny (21 %).Zo slovenských respondentov prieskumu má aktuálne nejakú pôžičku viac ako 51 % a ďalších 15 % plánuje vziať si úver v priebehu nasledujúceho roka. Najzadlženejší sú ľudia v Rumunsku, kde má pôžičku viac ako 60 % respondentov a ďalších viac ako 33 % sa plánuje zadlžiť v nasledujúcom roku. Najmenej pôžičiek splácajú respondenti z Nemecka (38 %), kde sa tiež najmenej ľudí plánuje zadlžiť (10 %).