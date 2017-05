PRIESKUM: Slovákov najviac sklamal internet banking

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Bratislava 9. mája (TASR) - Slovákov najviac hnevá neprehľadný internet banking a neprofesionalita bankárov. Vyplýva to z celonárodného prieskumu kvality bánk, ktorý zrealizoval nezávislý hodnotiaci systém Staffino v spolupráci s portálom FinančnáHitparáda.sk.Klienti bánk sa prvýkrát vyjadrili ku kvalite služieb poskytovaných bankami a prezradili, s čím sú najviac nespokojní. Na základe vyše 3300 hodnotení sa v prieskume hneď za neprehľadným internet bankingom umiestnili neochota a neprofesionalita personálu či nevýhodnosť bankových produktov.V súčasnosti je už samozrejmosťou, že si rôzne príkazy alebo operácie klienti zadávajú prostredníctvom internet bankingu. Na jednej strane vďaka inováciám v digitálnych bankových službách drží Slovensko krok s vyspelými štátmi, na druhej strane je pre množstvo Slovákov používanie internet bankingu viac stresujúce než osobná návšteva pobočky.Za nespokojnosťou sa schováva neprehľadné a neintuitívne usporiadanie jednotlivých položiek a chýbajúce služby, ktoré by sa mohli vybaviť z domu. Napriek technickému pokroku klienti vyčítajú aj zastaranosť vzhľadu a funkcionalitu internet bankingu.Respondenti by na základe prieskumu uvítali väčšie možnosti vybavenia svojich požiadaviek cez internet alebo prostredníctvom call centra.Slováci pomerne citlivo vnímajú aj neochotu zamestnancov bánk. Obzvlášť sa im nepáči, ak im bankári neodbytne ponúkajú nové produkty. Sympatické im nie sú ani zmeny poplatkov a podmienok využívania osobných účtov, či iných produktov. Ak chcú totiž získať účet bez poplatku alebo inú výhodnejšiu službu, musia splniť množstvo niekedy až absurdných podmienok. Toto ľudí trápi paradoxne viac ako rýchlosť vybavenia ich žiadostí, či to, že majú na pobočkách málo súkromia pri jednotlivých priehradkách.“ hovorí Dominik Miša zo spoločnosti Staffino.hovorí Alica Dobáková z portálu www.FinancnaHitparada.sk.Podľa Martina Švidroňa z rovnomenného portálu až 24 % klientov sa negatívne vyjadrilo k výhodnosti bankových produktov a výške poplatkov. Napríklad poplatok za vedenie balíka služieb k bežnému účtu je bez akýchkoľvek podmienok zadarmo len v dvoch bankách. Ďalšie banky uvádzajú spolu skoro 80 rôznych podmienok k získaniu 50-% alebo 100-% zľavy z poplatku.