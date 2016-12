PRIESKUM: Smer by v decembri volilo 27,7 , druhá je SaS, tretia ĽSNS

Národná rada Slovenskej republiky Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 21. decembra (TASR) - Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici decembra, vyhral by ich, ktorý by voliloľudí. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre agentúru SITA robila agentúra Polis od 11. do 20. decembra na vzorke 1275 dospelých respondentov.Druhá v prieskume verejnej mienky skončilaso ziskomopýtaných. Na treťom mieste sa umiestnila, ktorú by voliloSlovákov. Nasledujehlasov, piate je hnutie).Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie),) a). Mimo parlamentu by opäť zostala SMK so štyrmi percentami. Nad jedno percento hlasov by mala KSS a inú stranu alebo hnutie by podporilo 0,9 percenta opýtaných.Smer-SD by podľa takýchto výsledkov obsadil v parlamente 44 poslaneckých kresiel, SaS 25, ĽSNS 18, SNS 17, OĽaNO-NOVA 15, Sme rodina 12, Most-Híd desať a KDH deväť mandátov.Voliť by podľa prieskumu išlo 61 percent respondentov. Nehlasovalo by 16 percent opýtaných a nerozhodnutých bolo 23 percent.