PRIESKUM: Sobotkova strana skončila štvrtá za ANO, ODS a komunistami

Bohuslav Sobotka, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 4. júna (TASR) - Až na štvrtom mieste za ANO, ODS a komunistami (KSČM) sa v májovom volebnom prieskume pre Českú televíziu umiestnila vládnuca sociálna demokracia (ČSSD) premiéra Bohuslava Sobotku, ktorú "odpísala" vládna kríza. Ak by sa voľby v Česku konali teraz, podľa prieskumu TNS Kantar by v nich zvíťazila so ziskom 31,5 percenta ANO Andreja Babiša, po ktorej s veľkým odstupom nasleduje tesne po sebe šesť ďalších strán.Druhá ODS získala v prieskume 11,5 percenta hlasov, tretia Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) 10,5 percenta a štvrtá ČSSD 10,0 percent. Do parlamentu by sa dostali aj TOP 09 s 9,0 percentami hlasov, okamurovci (SPD) so 6,0 percentami a dvojkoalícia KDU-ČSL (8,5 percenta), ktorá by spoločne so Starostami a nezávislými (STAN-2,0 percentá) tesne prekročila 10-percentnú hranicu pre vstup do Poslaneckej snemovne, informovali Novinky.cz.Pod hranicou zvoliteľnosti v tomto prieskume zostali Piráti (4,0 percentá) i Strana zelených (2,0 percentá).Pravdepodobné rozdelenie 200 kresiel v dolnej komore parlamentu by potom vyzeralo nasledovne: ANO 78 poslancov, ČSSD 23, KSČM 25, ODS 29, TOP 09 19, KDU-ČSL 16 a SPD 10.TNS Kantar konštatoval, že- prvý plus 2,5 percentá a ľudovci plus 1,5 percenta.Prieskum sa uskutočnil v dňoch 9. až 29. mája a opätovne potvrdil, že vládna kríza ČSSD výrazne oslabila.