PRIESKUM: Sociálne médiá môžu zhoršiť vzťahy v rodine

Bratislava 25. januára (TASR) - Sociálne médiá dávajú možnosť byť v spojení so svojimi blízkymi kedykoľvek a kdekoľvek. Táto sloboda si ale vyberá svoju daň. Málokto si však uvedomuje, aké škody môžu napáchať práve sociálne siete na vzájomných vzťahoch v skutočnom živote. Z prieskumu spoločnosti Kaspersky Lab vyplýva, že až tretina ľudí komunikuje čoraz menej tvárou v tvár so svojimi blízkymi. Rovnako až 21 % rodičov priznalo, že ich vzťah s deťmi sa zhoršil po tom, čo ich videli v kompromitujúcich situáciách na sociálnych sieťach.Sociálne siete sú plné fotografií ľudí v rôznych kompromitujúcich situáciách ako napríklad zábavné "alkoholové" spomienky. Tendencia zdieľať šokujúce zábery je vo väčšine prípadov poháňaná túžbou získať čo najviac "lajkov". Môže však spôsobiť aj mnohé nepríjemné situácie v reálnom živote, ba dokonca negatívne ovplyvniť vzťahy s blízkymi.Zatiaľ čo sa od rodičov očakáva, že budú dozerať na online správanie sa ich detí v úmysle ochrániť ich pred hrozbami, na povrch však vyplával úplne iný problém. Poukázal na to aj prieskum, v ktorom viac ako pätina rodičov priznala, že ich vzťah k deťom sa zhoršil po tom, čo ich videli v kompromitujúcich situáciách na sociálnych sieťach. Na druhej strane, len 14 % rodičov uviedlo, že ich trápi online správanie sa ich detí na internete. Navyše, každý piaty respondent potvrdil, že dôvodom rozpadu ich vzťahu s partnerom boli práve kompromitujúce situácie, v ktorých sa prezentovali na sociálnych sieťach.Vzťahy v rodine, k priateľom či kolegom sa zmenili aj pod vplyvom sociálnych médií. Dnes ľudia čoraz menej komunikujú tvárou v tvár. Tretina ľudí v prieskume sa priznala, že oveľa menej komunikuje priamo so svojimi rodičmi (31 %), deťmi (33 %), partnermi (23 %) a priateľmi (35 %). Dôvod je prostý – vraj sú s nimi v kontakte na sociálnych sieťach.Napriek tomu, že stále menej ľudí komunikuje tvárou v tvár, je tu stále polovica takých, ktorí sú presvedčení, že sa ich vzťahy vplyvom sociálnych médií nezmenili, ba dokonca sú podľa nich vďaka možnostiam online komunikácie ešte lepšie.Je nepochybné, že sociálne médiá poskytujú jedinečnú možnosť, ako byť v kontakte so svojimi blízkymi. Rúcajú časové i vzdialenostné bariéry. Napriek tomu sa čoraz častejšie možno stretávať aj s ich odvrátenou tvárou. Nie vždy musia ľudia odchádzať s pocitom šťastia zo svojej návštevy na sociálnych sieťach. Často môžu byť znechutení, sklamaní či nahnevaní z toho, čo práve videli. V snahe získať čo najviac "lajkov" ľudia zdieľajú čoraz viac súkromných či citlivých informácií, čím vystavujú nebezpečenstvu nielen seba, ale aj priateľov, rodinu alebo kolegov.TASR informovala spoločnosť Kaspersky Lab.