PRIESKUM: Spotrebiteľská klíma v Európe je najlepšia za deväť rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. februára (TASR) - Dôvera spotrebiteľov v Európe zaznamenala vo štvrtom kvartáli minulého roka nárast. Ukazovateľ spotrebiteľskej dôvery v EÚ stúpol v tomto období o 5,6 bodu a v decembri dosiahol 17,9 bodu, čo predstavuje najvyššiu hodnotu od roku 2008. Jednotlivé ukazovatele - ekonomické a príjmové očakávania a ochota nakupovať - sa však počas roka nevyvíjali rovnako. Vyplýva to z výsledkov prieskumu GfK, ktoré TASR poskytla marketingová špecialistka spoločnosti Katarína Lepiešová.Titulky európskych správ v závere minulého roka prinášali najmä témy sýrskej vojny, terorizmu v Európe, amerických prezidentských volieb a pokračujúceho vzostupu nacionalistických strán vo všetkých európskych krajinách. Podľa prieskumu však tieto negatívne správy neovplyvnili ukazovatele ekonomických a príjmových očakávaní, ani ochotu spotrebiteľov nakupovať.konštatuje GfK. Významnejší vplyv mali napríklad údaje o ekonomickom raste v jednotlivých krajinách.Slovenskí spotrebitelia predpokladali vďaka priaznivým ekonomickým podmienkam v poslednom kvartáli 2016 silný hospodársky rast. Ukazovateľ ekonomických očakávaní sa v decembri dostal na 28,2 bodu. To je napriek zníženiu o 0,4 bodu oproti septembru stále o 5 bodov viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.Hoci miera nezamestnanosti na Slovensku v treťom kvartáli 2016 predstavovala 9,5 %, v posledných štvrťrokoch neustále klesala.vyčísľuje GfK.Pokles nezamestnanosti znamená viac pracovných miest a vyššie príjmy pre obyvateľov, čo sú dôležité podmienky pre ochotu ľudí nakupovať. Od septembra do decembra vlaňajška tento ukazovateľ stúpol o 2,3 na úroveň 15,9 bodu, čo je o 11,5 bodu viac ako v decembri 2015. Stále viac spotrebiteľov sa teda domnieva, že nastala správna doba na väčšie nákupy.Spoločnosť GfK sa venuje zberu a vyhodnocovaniu dát. Kombinuje pritom globálne poznatky s analýzami miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta.