Prieskum: Takmer 90 % Európanov súhlasí s humanitárnou pomocou EÚ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 3. mája (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila dnes výsledky prieskumu Eurobarometra, zisťujúceho postoj občanov EÚ k úlohe, ktorú Únia vykonáva v oblasti zásahov v núdzových situáciách. Drvivá väčšina Európanov považuje za dôležité, že EÚ financuje činnosti humanitárnej pomoci.Prieskum verejnej mienky na vzorke 27.929 respondentov (1033 na Slovensku) uskutočnený metódou osobných pohovorov ukázal, že až 88 percent opýtaných (80 percent Slovákov) sa domnieva, že je dôležité, aby EÚ financovala humanitárnu pomoc, a 90 percent považuje za dôležité, aby Brusel pomáhal koordinovať reakciu na katastrofy v oblasti civilnej ochrany EÚ.Väčšina Európanov (66 percent) si zároveň myslí, že ich vlastná krajina nedokáže riešiť všetky závažné katastrofy len s využitím vlastných prostriedkov. Na Slovensku sa v tomto duchu vyjadrilo 59 percent opýtaných.Pri otázke o súčasnom tlaku na verejné zdroje v Európe 84 percent ľudí (75 percent Slovákov) podporuje pokračujúce financovanie humanitárnej pomoci EÚ a 66 percent opýtaných považuje humanitárnu pomoc poskytovanú EÚ za efektívnejšiu ako pomoc jednotlivých krajín. Prevažná väčšina (91 percent, 81 percent Slovákov) sa domnieva, že EÚ by mala financovať vzdelávanie detí a mladých ľudí, ktorí sa ocitli v krízových situáciách, a 86 percent podporuje vysielanie dobrovoľníkov z EÚ do zahraničia.V prípade výskytu núdzovej situácie v ich domovskej krajine až 89 percent občanov EÚ (aj rovnaký počet Slovákov) očakáva, že im pomôžu ostatné členské krajiny. Okrem toho 86 percent Európanov tvrdí, že EÚ by mala pomôcť ľubovoľnej krajine na svete zasiahnutej katastrofami vyslaním odborníkov a technického vybavenia. Veľká väčšina z nich (87 percent) sa tiež domnieva, že by mala existovať politika EÚ v oblasti civilnej ochrany, pretože krízy môžu mať cezhraničný vplyv.Pokiaľ ide o prevenciu a pripravenosť na katastrofy, len 31 percent Slovákov verí, že na národnej úrovni sa podniklo dostatok opatrení na prevenciu alebo prípravu na mimoriadne situácie.