PRIESKUM: Takmer každý tretí obyvateľ Bavorska si želá samostatnosť

Mníchov 17. júla (TASR) - Takmer jeden z troch obyvateľov spolkovej krajiny Bavorsko je za to, aby sa táto časť Nemecka osamostatnila. Informovala o tom dnes agentúra DPA.Z prieskumu inštitútu YouGov vyplýva, že 32 percent respondentov by hlasovalo za to, aby sa Bavorsko odtrhlo od zvyšku Nemecka. Ani v jednej zo zvyšných 15 spolkových krajín nie je podpora samostatnosti taká vysoká, ako práve v tejto ekonomicky najsilnejšej spolkovej krajine.Bavorsko je rozlohou najväčšou spolkovou krajinou a s 12,8 milióna obyvateľmi aj druhou najľudnatejšou.