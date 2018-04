Prieskum: Takmer polovica slovenských manažérov je ochotná dať úplatok

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. apríla (TASR) – Takmer polovica slovenských manažérov je ochotná dať úplatok s cieľom získať alebo udržať kontrakt v období ekonomického poklesu. Celosvetový priemer je pritom 13 %. Osem z desiatich opýtaných Slovákov je tiež pripravených bojovať o zákazky neférovo. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu spoločnosti EY Global Fraud Survey, ktorý je zameraný na podvody a korupciu.Z prieskumu vyplynulo, že zatiaľ čo v rozvinutých krajinách považuje korupciu za problém iba 20 % manažérov, v strednej a východnej Európe je to 47 % a v Latinskej Amerike až 74 % opýtaných. Na Slovensku vidí v korupcii riziko pre podnikanie 54 % manažérov a spoločne s Českou republikou sa tak v tejto oblasti pohybujú na vrchole rebríčka európskych štátov.skonštatoval Matej Bošňák, vedúci partner EY na Slovensku.Výsledky prieskumu tiež ukázali, že s cieľom získať alebo udržať si kontrakt v období ekonomického poklesu je pripravených podplácať 44 % slovenských respondentov. Horší výsledok zaznamenala iba Saudská Arábia (54 %) a Malajzia (46 %). V Česku pritom táto hodnota dosahuje 12 % a celosvetový priemer je 13 %.Až 82 % opýtaných manažérov zo Slovenska je ochotných využiť niektorú z foriem neetických praktík ako sú úplatky, drahé darčeky alebo výlety za zábavou. SR sa umiestnila v tejto kategórii globálne na prvom mieste. Priemer pre strednú a východnú Európu je pritom 40 %, v západných krajinách len 29 %.Slovensko však skončilo pozitívne v znalosti všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Na Slovensku uvádza jeho dobrú znalosť 74 % respondentov, čo je šiesty najlepší výsledok spomedzi všetkých krajín v prieskume.O bežnom výskyte korupcie v podnikaní je presvedčených 66 % slovenských manažérov, čo je vysoko nad priemerom sledovaných krajín (38 %). SR sa tak v tejto kategórii zhoršila od roku 2014 o desať percentuálnych bodov. Evidenciu spáchaného podvodu ale potvrdzujú len 4 % slovenských a 6 % českých firiem.vysvetlil Tomáš Kafka, partner oddelenia investigatívnych služieb a riešenia sporov spoločnosti EY pre Českú a Slovenskú republiku.Podniky zaradené medzi firmy s najvyššou mierou etiky dosahujú podľa prieskumu o 10 % lepšie ekonomické výsledky ako priemer. V tom sa slovenské firmy nelíšia od svetového trendu, pretože význam integrity uznáva 94 % slovenských firiem. To však kontrastuje s ochotou podplácať v boji o zákazky.Prieskum pre EY vykonala globálna výskumná agentúra Ipsos MORI, ktorá od októbra 2017 do januára 2018 uskutočnila v 55 krajinách alebo regiónoch sveta 2550 telefonických alebo osobných rozhovorov s manažérmi vybraných veľkých spoločností. Do prieskumu boli zaradení vrcholoví manažéri, ktorí majú na starosti boj proti podvodom.