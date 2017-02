PRIESKUM: Tolerancia radikálnych názorov na Slovensku výrazne narástla

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 3. februára (TASR) – Slováci sa stali tolerantnejšími k radikálnym názorom, stúpa tiež počet ľudí, ktorí nemajú problém s ich verejnou prezentáciou. Zástupcovia Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) na to poukázali pri prezentácii výsledkov, ktoré na Slovensku priniesol program medzinárodného komparatívneho výskumu International Social Survey Programme (ISSP).V roku 2016 bol súčasťou tohto programu výskum zameraný na tematický modul Úloha vlády. Zistenia z neho umožnili porovnať situáciu s rokom 2008, v ktorom bol výskum zameraný na rovnaký okruh tém. V rámci tohto výskumu tak po ôsmich rokoch položili opätovne dve otázky, týkajúce sa ľudí, ktorí majú radikálne názory a chcú vládu zvrhnúť revolúciou.spresnil Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.Skonštatoval, že porovnanie odpovedí z roku 2008 s odpoveďami z aktuálneho výskumu ISSP 2016 ukazuje na pomerne zásadný posun v tolerovaní radikálov, volajúcich po revolučnom zvrhnutí vlády.uviedol Bahna.doplnil sociológ.Povoľovať radikálom verejné prezentácie sú ochotní najmä respondenti so základným vzdelaním a tiež voliči ĽSNS. Menej často sa za obmedzenie radikálnych prejavov na verejnosti vyslovovali aj voliči Sme rodina.uviedol sociológ.Z ďalšej analýzy podľa jeho slov vyplynulo, že veľkú skupinu ľudí tolerujúcich radikalizmus a extrémizmus na verejnosti tvoria tí, ktorí sú presvedčení, že politici sú skorumpovaní. "Až 49,5 percenta respondentov, ktorí sa v minuloročnom výskume vyjadrili, že takmer všetci politici sú zapletení do korupcie, by určite dovolilo radikálom organizovať verejné zhromaždenia," poukazuje na súvis sociológ.Nadviazal tak na zistenia, ktoré priniesla časť výskumu ISSP, týkajúca sa vnímania korupčnosti politikov a štátnych úradníkov na Slovensku. Presvedčenie, že mnohí, alebo takmer všetci politici sú zapletení do korupcie, vyjadrilo 58,7 percenta opýtaných, z toho 21,5 percenta si myslí, že ide o takmer všetkých politikov, 37,2 percenta respondentov sa domnieva, že sa to týka mnohých.Miera korupčnosti vo vnímaní Slovákov je pri porovnaní rokov 2008 a 2016 prakticky rovnaká.upozornil Bahna. Rovnako je tomu aj pri vnímaní korupcie v súvislosti so štátnymi úradníkmi, kde taktiež pretrváva kritický pohľad.konkretizoval čísla sociológ.S relatívne ustáleným pohľadom na korupčnosť kontrastuje veľký pokles výskytu osobnej skúsenosti s korupciou.informoval Bahna.Výskum sa realizoval od 13. októbra do 28. novembra 2016 metódou stratifikovaného náhodného výberu. Na otázky odpovedalo 1150 dospelých respondentov.