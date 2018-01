PRIESKUM: Toto sú v súčasnosti najpopulárnejšie médiá na Slovensku

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 29. januára (TASR) - Najčítanejším denníkom bol v druhom polroku 2017 Nový Čas, týždenníkom Plus 7 dní, najpočúvanejším rádiom bolo Rádio Expres a najsledovanejšou televíziou TV Markíza. Vyplýva to z výsledkov národného prieskumu Market & Media & Lifestyle - Target Group Index (MML-TGI), ktorý od 26.6.2017 do 17.12.2017 robila na vzorke 4302 respondentov spoločnosť MEDIAN SK v licenčnej spolupráci s anglickou spoločnosťou Kantar Media.Nový Čas si udržal prvú pozíciu so ziskom 14 percent. Nasledujú denníky Plus jeden deň a Pravda, ktoré majú čítanosť na úrovni šiestich percent. Denník Sme dosiahol päť percent, Šport a Korzár po štyri percentá a Hospodárske noviny majú čítanosť tri percentá.Najčítanejší týždenník Plus 7 dní číta podľa prieskumu sedem percent opýtaných. Druhý skončil týždenník Báječná žena so šiestimi percentami. Život a Nový Čas pre ženy majú po päť percent. Slovenka, Eurotelevízia a Katolícke noviny majú čítanosť tri percentá. Sieť týždenníkov Regionálne noviny (RegionPRESS) dosiahla čítanosť 11 percent a sieť Petit Press MY noviny šesť percent.Najpočúvanejším rádiom bolo v druhom polroku 2017 Rádio Expres. Druhé skončilo Rádio Slovensko a tretie Fun rádio. Nasledujú Rádio Jemné, Rádio Europa 2, Rádio Regina a Rádio Vlna. Pri parametri „počúval včera“ dosiahlo Rádio Expres počúvanosť 19 percent, Rádio Slovensko 17 percent. Fun rádio 11 percent, Rádio Jemné a Rádio Europa 2 po sedem percent, Rádio Regina a Rádio Vlna po šesť percent. Pri parametri „počúval posledný týždeň“ sa poradie na prvých miestach nemení, percentá sú však vyššie. Malá zmena nastala iba na posledných miestach, kde Vlna predbehla Reginu.V 3. a 4. kvartáli 2017 dosiahlo Rádio Expres 23-percentný podiel na trhu, Rádio Slovensko malo 21 percent, Fun rádio 12 percent. Rádio Jemné a Rádio Regina mali po osem percent, Rádio Europa 2 a Rádio Vlna dosiahli sedem percent. Ostatné rozhlasové stanice držia podľa prieskumu 14-percentný podiel z trhu.Televíziu v druhom polroku 2017 sledovali takmer štyri milióny divákov. Najvyššie percento sledovanosti televíznych staníc dosiahla Televízia Markíza (40 percent). Za ňou nasleduje TV JOJ so sledovanosťou 31 percent a tretia je Jednotka s 25 percentami. Najvyšší podiel na trhu mala Markíza (34 percent), druhá je TV JOJ (23 percent) a tretia sa so 17-percentným podielom na trhu umiestnila Jednotka.V kategórii televíznych skupín vedie Markíza Group so sledovanosťou 46 percent. Druhá je JOJ Group s 34 percentami a tretia RTVS s 26 percentami.