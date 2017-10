PRIESKUM: Tretina Nemcov podvádza svojho partnera

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta

Berlín 5. októbra (TASR) - Až jeden z troch Nemcov podviedol aspoň raz svojho partnera, informuje dnes agentúra DPA. Podľa prieskumu agentúry YouGov sa však len dvaja z piatich opýtaných priznali svojmu partnerovi k nevere.Viac ako 70 percent respondentov v prieskume uviedlo, že ich partner je zároveň aj ich životnou láskou. Tretina opýtaných by podporila myšlienku manželstva na skúšku, ktoré by mohlo kedykoľvek skončiť po dohode oboch partnerov.Takmer tri štvrtiny respondentov v prieskume priznalo, že sú spokojní so svojím sexuálnym životom. Avšak len 44 percent respondentov bez stáleho partnera považuje svoj milostný život za uspokojujúci.Nemci majú v priebehu života v priemere päť sexuálnych partnerov. U rozvedených je to osem, u zosobášených päť, uvádza prieskum, ktorý sa zameriaval na problematiku milostného života.