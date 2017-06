PRIESKUM: Tretina rodinných firiem má vo vlastníctve ďalšiu generáciu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. júna (TASR) – Iba tretina rodinných firiem na Slovensku má vo svojom vlastníctve zastúpenú ďalšiu generáciu. Ukázali to výsledky Barometra rodinných podnikov v Európe z roku 2016, ktorý uskutočnila poradenská spoločnosť KPMG a do ktorého sa zapojili aj predstavitelia slovenských podnikov tohto typu.Pozitívny výhľad do budúcnosti má 63 % rodinných podnikov na Slovensku, čo je najmenej za posledné tri roky. Neutrálne sa na budúcnosť pozerá 32 % a negatívne 5 %.Až 81 % rodinných podnikov plánovalo počas nasledujúceho roka zvýšiť svoj obrat. Za rastúcim obratom je najmä vyšší dopyt na trhu, potvrdilo to 44 % respondentov. Ďalších 39 % zástupcov firiem uviedlo ako hlavný faktor rastu obratu optimalizáciu, respektíve vytvorenie nového produktu alebo služby.Podľa prieskumu 79 % rodinných podnikov v roku 2016 zvýšilo alebo udržalo zamestnanosť. Vlani pritom 53 % lokálnych rodinných firiem znížilo počet svojich aktivít v zahraničí.Rodinné podniky na Slovensku využívajú svoje príjmy najčastejšie na spätné investície do firmy (67 %). Opätovné investície do ľudských zdrojov označilo 25 % a externé investície a akvizície len 3 % respondentov.Prístup k financiám nie je podľa prieskumu pre väčšinu podnikov problémom, až 66 % slovenských respondentov pokladá získavanie financií za bezproblémové. Viac ako polovica (51 %) podnikov využíva vlastné zdroje financií a 27 % bankové zdroje.Firmy tohto typu sa boja najmä zvyšujúcej sa konkurencie (35 %). Vojna o talenty súvisiaca s nedostatkom skúsených pracovníkov trápi 31 %, 30 % sa obáva zvyšovania nákladov na ľudské zdroje. Ďalších 19 % respondentov sa obáva zvyšovania daňového zaťaženia a 17 % považuje za ohrozenie pokles ziskovosti.Slovenské rodinné podniky by ocenili zníženie odvodového (51 %) a daňového (42 %) zaťaženia, ale aj zjednodušenie daňových pravidiel (30 %).Iba tretina respondentov má vo vlastníctve zastúpenú ďalšiu generáciu. Viac ako polovica respondentov pokladá nečlenov rodiny v riadiacich pozíciách za výhodu, aktuálne sú však zastúpení iba v jednej tretine rodinných podnikov.Z prieskumu tiež vyplýva, že rodinné podniky v Európe sú výrazne formalizovanejšie ako na Slovensku. Správna rada formálne existuje v 14 % slovenských firiem, akcionárska zmluva v 10 %, plán nástupníctva pre generálneho riaditeľa má 4 % respondentov a poradný orgán 8 %.Za najvyššie priority označili respondenti z radov rodinných podnikov zlepšenie ziskovosti (48 %), zvýšenie obratu (39 %) a inovácie (23 %).Takmer polovica (48 %) slovenských rodinných podnikov plánovala v čase prieskumu nové investície. Ďalších 8 % chystalo predaj podielov a 32 % nepripravovalo žiadne zmeny.