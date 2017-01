Prieskum: Trump je pre väčšinu Nemcov nevhodný na funkciu prezidenta

Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 18. januára (TASR) - Veľká väčšina Nemcov považuje novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa za nespôsobilého zastávať takúto funkciu. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Forsa pre nemecký týždenník Stern.Podľa dnes zverejnených výsledkov sa 84 percent opýtaných domnieva, že podnikateľ Trump nie je po charakterovej stránke vhodný na to, aby prevzal funkciu šéfa Bieleho domu. Iba desať percent vyjadrilo opačný názor.Polovica účastníkov prieskumu by poradila nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, aby spočiatku zaujala k Trumpovi skôr váhavý postoj, o niečo menej (47 percent) sa prikláňa k otvorenému prístupu. V prípade zblíženia medzi Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom by malo 38 percent opýtaných strach o svetový mier, podľa 52 percent by to však mieru vo svete skôr prospelo.Republikán Trump bude tento piatok inaugurovaný za 45. prezidenta USA. Vo víkendovom rozhovore pre európske periodiká Bild a Sunday Times sa vyjadril, že Merkelová urobilauplatňovaním politiky, ktorá umožnila vyše miliónu migrantov dostať sa do Nemecka. Napriek tomu zdôraznil, že cíti voči neja stále ju považuje za jedného z najdôležitejších svetových lídrov.Merkelovej hovorca povedal, že kancelárka chce s Trumpom, a to bez ohľadu na jeho kritické vyjadrenia.