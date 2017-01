PRIESKUM:Trump prichádza do Bieleho domu s rekordne nízkou popularitou

Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 18. januára (TASR) – Najnovšie prieskumy verejnej mienky naznačujú, že do Bieleho domu prichádza najmenej obľúbený prezident za posledné desaťročia. Donald Trump sa páči menej než polovici Američanov. Nastávajúci prezident reagoval na prieskumy po svojom: označil ich za zmanipulované.Donald Trump má priazeň len 44 percent Američanov a len 48 percent si myslí, že bude dobrým prezidentom. Vyplýva to z prieskumov verejnej mienky uskutočnených len tri dni pred jeho inauguráciou do úradu prezidenta USA.Trump na výsledky prieskumov reagoval na Twitteri týmito slovami:V spoločnom prieskume televízie CNN a výskumnej agentúry ORC (Opinion Research Corporation) uviedlo 53 percent opýtaných, že Trumpove vyjadrenia a činy od novembrového víťazstva vo voľbách naštrbili ich dôveru v to, že zvládne funkciu prezidenta. Štyridsaťosem percent Američanov si myslí, že bude dobrým prezidentom. Rovnako 48 percent sa domnieva, že bude zlým prezidentom. Zvyšní opýtaní sa nevedeli vyjadriť.Celkovo má Trump priazeň 44 percent Američanov a schvaľuje ho 40 percent z nich. Pri priazni ide najmä o jeho osobnosť, pri miere schvaľovania sa pozerá na jeho činy.Takú nízku mieru schvaľovania nemal pred inauguráciou ani jeden z posledných prezidentov. Baracka Obamu schvaľovalo v roku 2009, keď sa stal prezidentom po prvý raz, 84 percent Američanov; v roku 2001 Georgea W. Busha 61 percent; a v roku 1992 Billa Clintona 67 percent Američanov.Podobne v spoločnom prieskume televízie ABC a denníka Washington Post dostal Donald Trump priazeň len od 40 percent opýtaných. S nepriazňou sa naňho pozerá 54 percent Američanov.A do tretice, v prieskume televízie NBC a denníka Wall Street Journal získal Trump schválenie od 44 percent opýtaných.Televízia CNN zdôraznila, že uvedené čísla sú horšie než výsledky prieskumu z vlaňajšieho novembra. Už vtedy sa o Trumpovi hovorilo ako o najmenej obľúbenom kandidátovi na prezidenta.Denník New York Times napísal, že Trumpovo preberanie moci namiesto toho, aby bolo zjednocujúcim momentom, bolo pokračovaním polarizácie, ktorú vytvorili vlaňajšie voľby."Kým iní prezidenti využili týždne pred inauguráciou na to, aby zanechali 'zverstiev' predvolebnej kampane a pokúsili sa opäť sceliť krajinu, pán Trump pristúpil k medzivládiu akoby bol televíznou wrestlingovou hviezdou," napísal denník.Republikánsky senátor John McCain pre televíziu CNN povedal, že sa zdá, že Trump "chce mať do činenia s každým veterným mlynom, ktorý môže nájsť, namiesto toho, aby sa sústredil na veľký aspekt preberania najdôležitejšej pozície na Zemi".Poradcovia Donalda Trumpa podobne ako on sám prieskumy spochybnili. Pre New York Times povedali, že tieto tradičné barometre už viac nič neznamenajú, pretože podľa nich sa ani nemal stať prezidentom.