PRIESKUM: V boji o kreslo šéfa BSK vedie s 25,5 percenta M. Ftáčnik

Na snímke Milan Ftáčnik. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. októbra (TASR) - V boji o post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) vedie bývalý primátor hlavného mesta. V aktuálnom prieskume preferencií agentúry Focus, na objednávku Ringier Axel Springer Slovakia, mu podporu vyjadrilorespondentov. Prieskum sa realizoval telefonicky od 28. septembra do 6. októbra na reprezentatívnej vzorke 1014 respondentov.Na druhom mieste je starosta bratislavského Nového Mesta. Tretie miesto obsadil súčasný predseda BSK. Ďalej v prieskume nasledujú poslanec Národnej rady SR, publicista a politika starosta bratislavských VajnôrBratislavskému mestskému poslancovi Jozefovi Uhlerovi vyjadrilo podporu 4,1 percenta a predsedníčke Strany zelených Slovenska Natálii Hanulíkovej 2,0 percenta opýtaných. Podnikateľ Martin Jakubec v prieskume získal 1,7 percenta.O post predsedu BSK sa uchádzajú aj Ľubomír Huďo (1,3 percenta), Jozef Danko (0,5 percenta), Lukáš Parízek (0,5 percenta), Rastislav Blaško (0,3 percenta), Marián Leinerovič (0,2 percenta), Milan Lopašovský (0,2 percenta), Jalal Suleiman (0,2 percenta), Andrej Trnovec (0,2 percenta). Ľubomír Kolárik v prieskume získal 0,6 percenta. Začiatkom októbra však TASR informoval, že sa svojej kandidatúry na šéfa BSK vzdáva.Voliť nového predsedu BSK by podľa prieskumu išlo 59,6 percenta opýtaných. Na voľbách by sa nezúčastnilo 11,5 percenta respondentov, 26,6 opýtaných odpovedalo neviem, nie som rozhodnutý a 2,3 percenta odmietlo na otázku odpovedať.Predsedom BSK chce byť po tom, čo sa vzdal Kolárik kandidatúry, 17 kandidátov. Voľby do orgánov VÚC sa budú konať v sobotu 4. novembra 2017.