Prieskum v Česku: Voľby by vyhralo ANO

Na archívnej snímke Andrej Babiš Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 6. februára (TASR) - Víťazom volieb v Česku by sa v januári stalo hnutie ANO s podporou 30,5 percenta. Sociálni demokrati (ČSSD) majú s Pirátmi rovnakú podporu 12,5 percenta, občianski demokrati 12 percent a komunisti osem. Podpora hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) je sedem a pol percenta a ľudovcov päť percent. Vyplýva to z volebného modelu českého Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktorý zverejnil v utorok spravodajský server Novinky.cz.Do Poslaneckej snemovne by sa podľa tohto modelu nedostala strana TOP 09 s podporou štyroch percent ani Starostovia s tromi percentami. Na voľbách by sa zúčastnilo 66 percent oprávnených voličov.uviedla agentúra CVVM.Podpora ANO bola v decembri 35,5 percenta a u ČSSD desať percent, pripomínajú Novinky.cz.