PRIESKUM V ČR: Drahoš nemá voličov Fischera, Horáčka a Hilšera istých

Na snímke kandidát v prezidentských voľbách v Česku, vedec Jiří Drahoš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 17. januára (TASR) - Časť voličov neúspešných prezidentských kandidátov sa nechce zúčastniť druhého kola volieb prezidenta Českej republiky. Ďalší nie sú úplne presvedčení o tom, koho podporiť. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v priebehu prvého kola ešte pred uzavretím volebných miestností uskutočnili spoločnosti STEM/MARK a Median pre Inštitút pre demokraciu 21, uvádza server Novinky.cz.Približne šesť až sedem percent ľudí, ktorí v prvom kole nehlasovali za Miloša Zemana ani za Jiřího Drahoša, v priebehu prvého kola uviedlo, že ak títo dvaja uchádzači postúpia do druhého kola, volieb sa nezúčastnia.Častejšie zaznieval tento názor od voličov Michala Horáčka (deväť percent) a Mirka Topolánka (sedem percent).Približne polovica voličov Pavla Fischera, Michala Horáčka, Marka Hilšera i Mirka Topolánka bola pripravená ísť v druhom kole podporiť Drahoša. Ďalších okolo 20 percent voličov týchto kandidátov by Drahoša "skôr volilo".Zemanova podpora u voličov týchto kandidátov kolíše okolo 15-20 percent.Prieskum nezohľadňuje odporúčanie, ktoré neúspešní kandidáti dali po prvom kole svojim voličom. Fischer, Horáček, Hilšer aj Topolánek ich vyzvali, aby v druhom kole podporili Drahoša. Na rovnaký krok vyzval svojich voličov i Vratislav Kulhánek, zatiaľ čo Petr Hannig odporučil voliť Zemana. Jiří Hynek odporúčanie zatiaľ nedal.V piatkovom a sobotňajšom prvom kole priamych prezidentských volieb v Česku zvíťazil súčasný prezident Zeman so ziskom 38,56 percenta hlasov, na druhom postupovom mieste skončil akademik Drahoš, ktorého podporilo 26,6 percenta zúčastnených voličov. Obaja tak postúpili do druhého kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. a 27. januára.