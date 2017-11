Prieskum v ČR: Ľudia favorizujú v prezidentských voľbách Zemana

Český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 2. novembra (TASR) - Za najväčšieho favorita budúcoročných prezidentských volieb v ČR považujú Česi súčasnú hlavu štátu Miloša Zemana. Mandát obháji podľa 46 percent ľudí, vyplýva z výskumu agentúry STEM/MARK. Ďalších 18 percent predpokladá, že prezidentom bude Jiří Drahoš, a podľa deviatich percent to bude Michal Horáček. Štvrtina opýtaných odpovedala, že nevie, informuje vo štvrtok spravodajský server Novinky.cz.Zeman je najsympatickejším kandidátom pre tretinu voličov, pätina ľudí sympatizuje s Jiřím Drahošom (21 percent) a Michalom Horáčkom (20 percent).uviedla agentúra.Ďalší kandidáti, Vratislav Kulhánek, Jiří Hynek a Milan Kohout sú zatiaľ vnímaní skôr negatívne. Zeman je rovnako ako Horáček a Marek Hilšer vnímaný rozporuplne.konštatuje prieskum.Podľa prieskumu by mal byť prezidentom muž vo veku od 40 do 65 rokov, ideálne diplomat, ekonóm či politik. Malo by ísť o človeka s vlastným názorom, ktorý je morálnou autoritou a pritom je dôstojný a nezávislý.