PRIESKUM: V januári by voľby vyhral Smer-SD pred SaS a SNS

Na snímke plénum parlamentu počas prejavu poslanca NRSR Daniela Lipšica (nezaradený) na mimoriadnej 42. schôdzi NRSR na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi. V Bratislave, 9. novembra 2014. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. januára (TASR) - Ak by sa parlamentné voľby uskutočnili začiatkom januára 2017, so ziskomhlasov by v nich zvíťazila strana. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý formou telefonického dopytovania na vzorke 1000 respondentov uskutočnila od 2. do 10. januára 2017 agentúra AKO.Na druhom mieste by skončilaso ziskoma na treťom. Do parlamentu by sa dostali ajStrana Smer-SD by pri takomto volebnom výsledku obsadila v NR SR 44 mandátov, SaS 21, SNS 20, ĽSNS 18, OĽaNO-NOVA 14, Sme rodina 12, KDH 11 a Most-Híd 10.Oproti prieskumu agentúry AKO z decembra 2016 zaznamenali nárast Smer-SD (o 0,9 percentuálneho bodu), ĽSNS (o 1,4 percentuálneho bodu), OĽaNO-NOVA (o 0,7 percentuálneho bodu) a KDH (o 1,6 percentuálneho bodu). Ostatné z parlamentných strán zaznamenali mierny pokles.Pred bránami zákonodarného zboru by podľa prieskumu skončiliOtázka v prieskume znela:. Z respondentov 14 percent deklarovalo, že by určite nešlo voliť, 16 percent nevedelo, koho by teraz volilo a 2,3 percenta odmietlo prezradiť, koho by volilo. Rozhodnutých, teda tých, ktorí by išli voliť a vedia koho, je 67,7 percenta respondentov.